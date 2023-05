Samardzic al Napoli? Arriva l' annuncio del presidente dell' Udinese

... Franco Soldati , che a tal proposito ha dichiarato: " Non so se Lazar piace al, bisogna chiederlo al. Non ne sono a conoscenza, io dico chiaramente cheè un giocatore ...Franco Soldati, presidente dell'Udinese, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kissper commentare le indiscrezioni che dannovicino al. "Innanzitutto noi dobbiamo chiudere questa stagione in maniera dignitosa cercando di arrivare il più in alto possibile. Poi per quanto riguarda le trattative verranno poi ...Ecco quanto evidenziato da CN24: "Non so sepiace al, bisogna chiederlo al. Non ne sono a conoscenza di contatti, io però posso dire cheè un giocatore sicuramente ...

Calciomercato Napoli: primi contatti con Samardzic dell'Udinese Fantacalcio ®

Il presidente dell'Udinese, Franco Soldati, ha commentato ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' le indiscrezioni di mercato su Samardzic ...Il centrocampista tedesco è uno degli obiettivi di mercato del club di De Laurentiis. Le ultime dichiarazioni ufficiali sono state chiare ...