S’alza il sipario su Cannes | tre film italiani per la Palma d’Oro

(Di martedì 16 maggio 2023) Il sorriso di Catherine Deneuve, fotografata nel 1968 durante le riprese di "La Chamade" di Alain Cavalier troneggia sulla Croisette. Il 76esimo Festival di(dal 16 al 27 maggio) si prepara a partire con lo svelamento del manifesto sulla facciata del Palais des Festivals. Sarà Chiara Mastroianni, figlia dell'indimenticabile Marcello Mastroianni e di Catherine Deneuve, ad aprire ufficialmente come madrina, la 76esima edizione del Festival di.La kermesse prenderà il via oggi alle 19 con la cerimonia di apertura. L'attrice e modella francese di origine italiana, 79 anni, tornerà poi sul palco il 27 maggio, per la cerimonia di chiusura, quella della premiazione dellad'Oro e degli altri premi ufficiali. Saranno 11 giorni di proiezioni, eventi, feste, e momenti business (ilMarket è tra i più ...

Come unche sisulla meraviglia: così i pannelli in ceramica ... Caruso ( Fondali ),. Mautone ( Onda lunga ), P. Liguori ...Come unche sisulla meraviglia: così i pannelli in ceramica ... Caruso (Fondali),. Mautone (Onda lunga), P. Liguori (...Atrani . Come unche sisulla meraviglia: così i pannelli in ceramica '... Caruso (Fondali),. Mautone (Onda lunga), P. ...