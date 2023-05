Salvini | ' Non mi interessa fare i palinesesti televisivi'

- Dopo aver scritto il post con dedica "Ciao Belli" a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto che lasciano la Rai, Matteocorregge il tiro. "Ho tanti cantieri su cui lavorare - dice da ministro ...A tal punto a far sapere all'opinione pubblica locale cheè del Papa che bisogna preoccuparsi, ... mentre il vice primo ministro Matteoha sostenuto la Russia e si è opposto agli aiuti ...Ma anche(che si è presentato quattro volte in pochi giorni)era tirato indietro quanto a promesse, tanto che aveva fatto intendere che avrebbero potuto arrivare "fondi per estendere la ...

Salvini: "Fazio a Discovery Una scelta sua, non è un affare di Stato" - Politica Agenzia ANSA

Il ministro delle Infrastrutture, nonché vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini ha infatti dichiarato: ''I gran premi significano lavoro, turismo, bellezza e ricchezza. L'obiettivo è di mettere ...Matteo Salvini torna a commentare la decisione di Fabio Fazio di lasciare la Rai e di firmare per Discovery (guarda). E non usa certo parole tenere... - leggi | ...