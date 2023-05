Salmonella e listeria in tre marchi di salame | ritirati i lotti contaminati | allerta del Ministero

(Di martedì 16 maggio 2023), allarme. Per la presenza di questi batteri, sono stati richiamati dalle aziende produttrici tredi. 'I clienti che avessero acquistato tale prodotto sono ...

Salame , allarme. Per la presenza di questi batteri, sono stati richiamati dalle aziende produttrici tre lotti di salame. 'I clienti che avessero acquistato tale prodotto sono pregati di non ...... avvertono le aziende produttrici di tre lotti di salame, che secondo il parere del Ministero della Salute potrebbero contenere. I lotti richiamati I lotti richiamati dal ...Tre salumi sono stati richiamati dalle aziende produttrici ed il ministero della Salute ne ha disposto il ritiro per rischio microbiologico. Tracce disono state riscontrate all'interno dei tre salumi: Bastone di salame dolce 250 gr (lotto L859(1369)) e filone di salame confezione da 250 grammi (lotto 99L1369) prodotti da ...

Salmonella e listeria, tre marche di salame ritirate dal mercato La Stampa

Salame, allarme listeria e salmonella. Per la presenza di questi batteri, sono stati richiamati dalle aziende produttrici tre lotti di salame. «I clienti che avessero acquistato tale ...VICENZA - Richiamati dalle aziende produttrici tre lotti di salame per la presenza di listeria e di salmonella. «I clienti che avessero acquistato tale prodotto sono pregati di non consumarlo e ...