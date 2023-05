(Di martedì 16 maggio 2023) Stando latra Washington e Pretoria, dopo che giovedì l’ambasciatore statunitense in, Reuben Brigety, aveva accusato il Paese di aver fornito a dicembreattraverso la nave russa Lady R. “Crediamo che lesiano state caricate su quella nave e scommetterei la mia vita sull'accuratezza di tale affermazione”, aveva detto il diplomatico americano. “La fornitura dialla Russia da parte delè fondamentalmente inaccettabile”, aveva aggiunto. Parole che hanno suscitato la reazione piccata di Pretoria. Da una parte, è stata annunciata un’indagine sulla questione; dall’altra il ministero degli Esteri delha convocato Brigety. Tutto questo, mentre le autorità locali hanno sostenuto ...

Laè alle stelle, i tifosi nerazzurri e rossoneri contano le ore che restano per arrivare ... Io c'ero nel 2003 e poi nel 2005, che furono i quarti ma fu come buttaresu una ferita ancora ...La. Poi si cominciano a sentire gli albanesi Albina & Familja Kelmendi e gli sloveni Joker Out gorgheggiare e ripassare il loro brano. I più tranquilli sembrano quelli della delegazione ...Nellecinematografiche da domenica 11 maggio , " La Caccia " - il secondo lungometraggio da regista ... Un thriller ad altae dagli imprevedibili colpi di scena. Al centro del racconto ...

Sale la tensione tra Stati Uniti e Sudafrica per le armi a Mosca Panorama

Quattro presidenti regionali della Fed hanno affermato, in discorsi separati, che la banca ha compiuto alcuni progressi contro l’alta inflazione nel corso dell’ultimo anno, ma che deve ancora lavorare ...Marco Cecchinato nel complesso gioca bene ma con una punta di nervosismo. Il tedesco Yannick Hanfmann invece resta solido e lo supera 6-3 al terzo ...