Commenta per primo Giuseppe, sindaco di Milano, è tornato sul tema San Siro estadio per Inter e Milan : 'Parto da un'osservazione molto semplice: le squadre hanno bisogno di unstadio; la seconda osservazione ...Unstadio che sta a 100 metri da San Siro non rende compatibile poi la presenza anche di San Siro con altri eventi". Così il sindaco di Milano, Giuseppea margine della terza tappa del ...Veniva quindi chiesto allaoperativa di inviare sul posto altri equipaggi per poter concorrere alle ricerche. Dopo circa una decina di minuti una Volante riusciva ad individuare la macchina ...

Sala, 'un nuovo stadio vicino a San Siro non è compatibile' - Calcio Agenzia ANSA

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato sul tema San Siro e nuovo stadio per Inter e Milan: "Parto da un’osservazione molto semplice: le squadre hanno bisogno di un nuovo stadio; la seconda osserv ..."Le squadre hanno bisogno di un nuovo stadio. Un nuovo stadio che sta a 100 metri da San Siro non rende compatibile poi la presenza anche di San Siro ...