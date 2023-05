(Di martedì 16 maggio 2023) BEER CRAFT BOLZANO, Bolzano - La location è offerta da Castel Mareccio, l'appuntamento è fissato per venerdì 19 e sabato 20: due giorni alla scoperta dei segreti della birra artigianale. In ...

Leggi Anche Umbria: a Gubbio, fra tesori d'arte e prelibatezzeCACIO & PEPE VS CARBONARA FESTIVAL, Seregno (Monza Brianza) - La cucina romana si trasferisce in provincia di Monza e ...... il clima si è imbizzarrito proprio nel periodo in cui decolla la stagione die feste. Ma la ... Un appuntamento che non dimentica le realtàregionali provenienti da tutta Italia. ...ENOLIA, Seravezza (Lucca) - Appuntamento sabato 13 e domenica 14 maggio in provincia di Lucca per scoprire tante prelibatezze, tra cui i 'servanti', salumi conservati sotto cera, e ...

Sagre gastronomiche: gli eventi del terzo weekend di maggio TGCOM

Tanti buoni sapori per un fine settimana di primavera all'insegna delle eccellenze del territorio e dell'allegra compagnia ...Milano - Sagre, sagre, sagre! Sboccia la primavera e ovunque spuntano un sacco di appetitosi eventi gastronomici. Anche vicino a Milano il mese di maggio 2023 è ricco di eventi, feste e fiere dedicati ...