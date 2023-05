Rudy Giuliani denunciato per aggressione sessuale | una storia tra alcool e viagra

Un esponente del peggior trumpismo, che ha cavalcato la menzogna dei brogli elettorali che sono alla base del mezzo tentato golpe di Capitol Hill.è stato denunciato per molestie sessuali da una sua ex collaboratrice che accusa l' ex sindaco di New York , ed ex avvocato personale di Donald Trump , di averla sottoposta a continue ...Un ex dipendente digli ha intentato una causa da 10 milioni di dollari per molestie e aggressione sessuale, furto salariale e altri "comportamenti scorretti". Lo riferisce Politico. Noelle Dunphy era stata ...Nuovi guai giudiziari in vista per, sindaco di New York dal 1994 al 2001 ed ex avvocato di Donald Trump. Un'ex assistente, Noelle Dunphy , ha depositato alla corte statale di New York una denuncia nella quale sostiene ...

Ex dipendente accusa Rudy Giuliani di molestie, causa da 10 mln - Mondo Agenzia ANSA

Rudy Giuliani è stato denunciato per molestie sessuali da una sua ex collaboratrice che accusa l'ex sindaco di New York, ed ex avvocato di Trump, di averla sottoposta a continue richieste di favori se ...Un ex dipendente di Rudy Giuliani gli ha intentato una causa da 10 milioni di dollari per molestie e aggressione sessuale, furto salariale e altri "comportamenti scorretti". Lo riferisce Politico. (AN ...