Rudolph Giuliani accusato di violenza sessuale in causa da 10 milioni di dollari

Dunphey sostiene cheabbia 'lavorato aggressivamente' per ingaggiarla e abbia iniziato 'quasi subito' a sottoporla ad abusi. 'In aggiunta a richieste di carattere sessuale',si sarebbe abbandonato di fronte alla ex dipendente a commenti 'sessisti, razzisti, antisemiti' che avrebbero reso 'l'ambiente di lavoro insostenibile'., tramite i suoi avvocati, ha ...L'avvocato di Donald Trump ed ex sindaco di New York,, è stato denunciato dalla sua ex assistente, Noelle Dunphy, che sostiene di essere stata costretta a rapporti sessuali con lui per ottenere e poi mantenere il posto di lavoro. Nella ...... e il procuratore specialeche poi diventò sindaco di New York. Gli americani, come si legge nel libro di Andrea Spiri The End, 1992 - 1994 , specialmente i democratici, seguivano ...

Denunciato per abusi sessuali l'ex sindaco di New York Rudolph Giuliani RaiNews

Rudolph Giuliani è accusato da una sua ex collaboratrice di violenza sessuale. All'ex sindaco di New York ed ex avvocato di Donald Trump, è stata intentata una causa da 10 milioni di dollari. Noelle D ...In un documento di 69 pagine depositato alla corte statale la ex assistente lo accusa inoltre di "abuso di potere, appropriazione di stipendio e altre cattive condotte" ...