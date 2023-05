Ruby ter | omissione garanzia su testimoni

(Di martedì 16 maggio 2023) Una "di", ossia il fatto che le giovani ex ospiti di Arcore dovessero essere già indagate, per "indizi" di corruzione presenti, all'epoca dei processibis e sentite come ...

... ha "irrimediabilmente pregiudicato l'operatività di fattispecie di diritto penale sostanziale", in pratica spazzando via le accuse del. Lo scrivono i giudici della settima penale di Milano ...... ha "irrimediabilmente pregiudicato l'operatività di fattispecie di diritto penale sostanziale", in pratica spazzando via le accuse del, Berlusconi assolto: l'errore sulle ...... Jacopo Pensa, classe 1944, noto per avere difeso, e recentemente fatto assolvere, Karima El Mahroug, conosciuta come 'rubacuori', nel processo. Nonche' per avere fatto archiviare la ...

Ruby ter, i giudici: “Le ragazze mai state testimoni, i pm sapevano che andavano indagate” La Stampa

Una "omissione di garanzia", ossia il fatto che le giovani ex ospiti di Arcore dovessero essere già indagate, per "indizi" di corruzione presenti, all'epoca dei processi Ruby e Ruby bis e sentite come ...Le motivazioni della sentenza con cui i giudici della settima sezione penale di Milano hanno deciso per l'assoluzione dell'ex premier lo scorso 15 febbraio ...