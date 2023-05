Ruby ter | le motivazioni | “Possibile discutere di induzione a mentire al pm o corruzione se le imputate fossero state correttamente qualificate”

(Di martedì 16 maggio 2023) Il 15 febbraio scorso, senza neanche grande sorpresa, era arrivata l’assoluzione e qualche prescrizione per gli imputati del processoter sulla ipotizzatadelle giovani ospiti delle serate ad Arcore per dare una versione edulcorate sulle feste dell’ex premier Silvio Berlusconi. Ebbene il collegio che con la formula del “fatto non sussiste” aveva cassato di fatto il processo ritenendo – al contrario di tutti gli altri giudici che si erano occupati del caso – che le testimoni dovessero essere interrogate da indagate. E questa interpretazione è alla base delledepositate oggi. “Se lee gli avvisistati formulati, si sarebbe potuto ...

Jacopo Pensa, classe 1944, noto per avere difeso, e recentemente fatto assolvere, Karima El Mahroug, conosciuta come 'rubacuori', nel processo. Nonche' per avere fatto archiviare la ...... le "cene eleganti" con le minorenni, i conflitti di interesse, le leggi ad personam e l'accusa nei suoi confronti di "discredito planetario" nel processo.

Una "omissione di garanzia", ossia il fatto che le giovani ex ospiti di Arcore dovessero essere già indagate, per "indizi" di corruzione presenti, all'epoca dei processi Ruby e Ruby bis e sentite come ...A scriverlo sono i giudici della settima penale di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui, il 15 febbraio scorso, hanno assolto Silvio Berlusconi e gli altri 28 imputati, con solo qualche ...