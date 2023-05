Ruby ter | giudici | “Errore processuale sentire olgettine come testimoni”

Leggi su italiasera

(Di martedì 16 maggio 2023) (Adnkronos) – La procura di Milano ha elencato nel processoter, quali prove del presunto accordo corruttivo tra l’ex premier Silvio Berlusconi e le, “elementi che – in forma di indizi – erano già a disposizione dei collegi dei processi cd.1 e2” e ciò “dimostra” ad avviso deidel tribunale “che in quei processi quegli elementi potessero e dovessero determinare all’escussione delle imputateindagate sostanziali”, rispetto alle quali non servono prove ma “sono sufficienti indizi del reato”. E’ uno dei passaggi con cui idi Milano motivano l’assoluzione dello scorso 15 febbraio per tutti i 29 imputati. Le ragazze che avrebbero ricevuto soldi o altre utilità in cambio del silenzio non dovevano essere ascoltate ...