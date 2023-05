Ruby ter | giudici | Errore processuale sentire olgettine come testimoni

... con i cui i giudici della settima sezione del tribunale di Milano hanno assolto l'ex premier Silvio Berlusconi dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel cosiddetto. La sentenza dello ...I pm di Milano, dopo aver letto con attenzione le motivazioni della sentenza sul caso, depositate stamani, valuteranno di ricorrere in appello contro le assoluzioni decise dalla settima penale per Silvio Berlusconi e gli altri imputati, tra cui in particolare le 21 giovani ex ...La Procura di Milano è pronta a fare ricorso contro il provvedimento disposto dai giudici della settima sezione del tribunale in merito al processo, che ha sancito l'assoluzione del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi dall'accusa di corruzione in atti giudiziari.

Milano, 16 mag. (Adnkronos) – Già “un anno prima” dell’esame “in dibattimento” di Karima El Mahroug nel processo Ruby 1 “erano emersi plurimi indizi delle importanti elargizioni economiche in suo favo ...Silvio Berlusconi è stato assolto in primo grado nel processo Ruby Ter il 15 febbraio scorso: il Tribunale di Milano ha pubblicato le motivazioni ...