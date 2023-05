Ruby ter | difesa Berlusconi | ' giudici hanno rispettato il diritto di difesa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) Milano, 16 mag. (Adnkronos) - "La lettura delle articolate motivazioni con cui il Tribunale di Milano dispiega le ragioni a fronte delle quali ha mandato assolto con la formula più ampia possibile, e cioè perché 'il fatto non sussiste', Silvioe le altre persone loro malgrado coinvolte nel processoter non può non suscitare vivo apprezzamento per la completezza e qualità delle argomentazioni giuridiche in esse contenute". E' il commento dell'avvocato Federico Cecconi, difensore di Silvio, dopo il deposito delle motivazioni del processoter da cui l'ex premier è stato assolto dall'accusa di corruzione in atti giudiziari. "È importante rilevare come questa sentenza evidenzi criticità comuni all'intero filone giudiziario partito dal cosiddettogate nel 2011, in quanto ...