(Di martedì 16 maggio 2023) 51/2023 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 10 maggio 2023). Il provvedimento sposta al 30 ...agevolata deve essere presentata in via telematica sul sito www.riscossione.gov.it, ...

I debiti che rientrano nel provvedimento : contenuti in cartelle non ancora notificate; interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione; già oggetto di una precedente...Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto - legge n. 51 del 2023, anche l'Agenzia Entrate Riscossione ha aggiornato il calendario della. Un calendario riscritto quasi del tutto rispetto a quello originario fissato dalla legge di bilancio 2023. A cambiare sono: la data entro cui fare la domanda di adesione alla ...... le scadenze delle domande e tutte le altre cose che adesso sono messe nero su bianco per lasul sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Rottamazione Quater, tutte le novità dall’Agenzia delle entrate La Stampa

Ho ricevuto un estratto di ruolo dall'agenzia delle Entrate e ho rilevato che, nonostante mie reiterate comunicazioni via pec (posta elettronica certificata), ...In tema di Rottamazione Quater, sono molte le novità che sono state introdotte nel 2023. Queste riguardano in primis la possibilità di poter saldare le cartelle fino al 30 Giugno 2023. Inoltre sono ...