Rossi Alexion | ‘la terapia per la Seu atipica è motivo di orgoglio’

(Di martedì 16 maggio 2023) ‘Siamo impegnati perché tutti i centri facciano diagnosi e per far conoscere la patologia’ “L’essere stati in grado di mettere a disposizione dei pazienti” con sindrome emolitico-uremica (Seu)“queste soluzioni capaci di cambiare la storia naturale della malattia, con il supporto di clinici, associazioni pazienti, èdi orgoglio. Non ci fermiamo qui. Il nostro obiettivo è andare oltre il trattamento, aiutare le persone che sono colpite direttamente o indirettamente perché possano avere un supporto per migliorare il quotidiano e per accelerare la diagnosi”. Così Anna Chiara, Vp& general manager Italy DI, AstraZeneca rare disease, nel suo intervento alla conferenza stampa di stamattina a Milano sulla notizia del rimborso ottenuto da ravulizumab per i pazienti con questa malattia rara. ...