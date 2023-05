Rosalinda Cannavò diventa stilista | bikini e abiti ultra femminili e avvolgenti

(Di martedì 16 maggio 2023)si è ispirata a Coco Chanel per creare la sua capsule collection con SHEIN. “La semplicità è la nota fondamentale di ogni vera eleganza”, sosteneva la leggendaria. Partendo da qui,ha deciso di realizzare una collezione che sia sinonimo di semplicità. I colori delicati e le linee morbide e romantiche che avvolgono tutte le forme del corpo, sono pensate per valorizzare ogni donna, senza distinzioni di taglia o di budget. Fonte: Ufficio stampa SHEINGliideati daper SHEINfirma la sua collezione per SHEIN È così che è nata la capsule collection di SHEIN Xche offre un’ampia selezione di capi versatili, ...

In passato tra i vari sono stati ospiti anche Alba Parietti e Francesco Oppini oltre ad Andrea Zenga con, Roberta Capua con Cristina Chiabotto e tanti altri. Inizialmente prevista ...nascondeva un segreto insospettabile: qual è la verità spuntata soltanto adesso Ecco di cosa si ...Per questa primavera - estate, SHEIN ha dato vita a una collezione esclusiva in collaborazione con l'artista italiana. Nota anche come Adua Del Vesco, classe 1992,è un'attrice italiana molto amata e seguita, grazie a serie tv di successo e a una forte presenza sui social, in particolare ...