Roma Vs Salernitana | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 16 maggio 2023) Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di SErie A 2022/2023. I giallorossi non possono più sbagliare se vogliono avere ancora qualche speranza di entrare in Champions League, mentre ai granati basta un punto per la matematica salvezza.Vssi giocherà lunedì 22 maggio alle ore 18.30 presso lo stadio Olimpico.VS:COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I giallorossi hanno frenato bruscamente la loro rincorsa verso la Champions League, raccogliendo solo tre punti nelle ultime cinque partite. Adesso il quarto posto dista a sei punti, a tre giornata dal termine, ma c’è ancora la possibilità di entrare in Europa League, a patto di ottenere gli ultimi nove punti disponibili. Battendo l’Atalanta all’ultimo secondo i granata hanno fatto uno scatto decisivo verso la ...