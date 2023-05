Roma | Totti | ' Mourinho numero 1 | speriamo resti'

(Di martedì 16 maggio 2023) "? Spero. È il1 e per vincere servono i numeri 1". Lo dice Francescodurante la presentazione della sua statua di Lego al centro commerciale di Fiumicino. "L'ho chiamato (...

"Mourinho Spero resti. È il numero 1 e per vincere servono i numeri 1". Lo dice Francescodurante la presentazione della sua statua di Lego al centro commerciale di Fiumicino. "L'ho chiamato (sorride, ndr). Speriamo resti, sarebbe importante continuare con lui", aggiunge l'ex ...L'ex capitano giallorosso: "Sarebbe importante continuare con lui" "Mourinho Spero resti. È il numero 1 e per vincere servono i numeri 1". Lo dice Francescodurante la presentazione della sua statua di Lego al centro commerciale di Fiumicino. "L'ho chiamato (sorride, ndr). Speriamo resti, sarebbe importante continuare con lui", aggiunge l'ex ...... Jannik Sinner ha avuto l'opportunità di condividere un momento unico con l'ex calciatore dellae della nazionale italiana Francesco. L'altoatesino ha giocato in coppia conper ...

Totti, festa romanista per il compleanno del figlio di Noemi Bocchi. E sulla torta spunta la faccia di Dybala Repubblica Roma

Roma, 16 mag. – (Adnkronos) – “Le italiane nelle coppe europee In questo finale di stagione devono dare tutto”. Lo dice Francesco Totti alla presentazione, al centro commerciale Wow Side di Fiumicino ...(Adnkronos) – “Mourinho Spero resti. È il numero 1 e per vincere servono i numeri 1”. Lo dice Francesco Totti durante la presentazione della sua statua di Lego al centro commerciale di Fiumicino. “L’ ...