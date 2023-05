Roma | Spinazzola | “Conference emozione unica | Mourinho speciale”

(Di martedì 16 maggio 2023) ”Iniziavo a giocare a calcio la mattina alle 10 e rientravo a casa alle 22, forse anche più tardi. In mezzo ovviamente c’era il nascondino e altri giochi. C’erano sempre tanti bambini a giocare per strada. All’epoca erano altri tempi, un’altra vita. Già sapevo che volevo fare il calciatore”. A parlare è Leonardo, intervistato nell’esclusivo Q&A di StarCasinò Sport, il sito di intrattenimento sportivo Premium Partner di AS. ”Ho compreso di poter ambire a giocare ad alti livelli quando mi hanno arretrato di posizione. Prima giocavo esterno alto, poi sono passato terzino in una difesa a quattro. Mi trovavo bene in questo ruolo. Dopo la lesione del crociato, quando ero alla Juventus, mi sono allenato particolarmente sul sinistro e sono migliorato molto visto che crossavo tante volte con questo piede. Poi in mezzo all’area c’erano Mario ...

Allenatore: Alonso(3 - 5 - 2) : Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Zalewski, Bove, Matic, Pellegrini,; Belotti, Abraham. Allenatore: José Mourinho. Dove vedere la partita in ...Leonardoè stato intervista nel nuovo appuntamento Q&A di StarCasinò Sport. Un lungo racconto che ... Come è stato il cambiamento Torino -"Sono totalmente diverse. A Torino non ti ...Xabi Alonso(3 - 5 - 2) : Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Zalewski, Bove, Matic, Pellegrini,; Belotti, Abraham. All. Mourinho

SPINAZZOLA: “Il tifo di Roma Qua sono matti completamente. Mou è unico. Ho avuto paura di non tornare più a giocare come prima” Giallorossi.net

Spinazzola: Un allenatore come Mourinho ci serviva. Lui è unico - A.S. Roma - In occasione del Q&A presented by Starcasinò Sport, Leonardo Spinazzola ha rilasciato al... - Marione.net - La ControInfor ...La partita Bayer Leverkusen - Roma di Giovedì 18 maggio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per il ritorno della semifinale di Europa ...