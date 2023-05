Roma | Sinner ko in 3 set con Cerundolo | highlights

Jannikesce di scena dagli Internazionali agli ottavi contro l'argentino Francisco Cerundolo 6 - 7 6 - 2 6 - 2 e peggiora il risultato dello scorso anno quando raggiunse i ...- Un'eliminazione che lascia l'amaro in bocca. Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Jannikagli 80esimi Internazionali d'Italia. Il numero 1 azzurro, partito come ottavo favorito del ...Le parole dell'argentino dopo la vittoria su: 'Sono in fiducia e motivato, posso consolidarmi nei top 30' Francisco Cerundolo, giustiziere di Jannik, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti argentini dopo la sua grande vittoria negli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia a. Ecco le sue parole: " Sono molto ...

"Fisicamente sono molto allenato - ha poi precisato Sinner - ma ci sono anche dei giorni in cui uno non si sente benissimo: oggi era uno di quelli. Peccato che sia successo proprio a Roma, proveremo a ...”Questo era il mio 100% di oggi, non ho giocato a tennis come speravo e fisicamente non mi sono sentito come volevo. È una giornata tosta perché ci tenevo tanto a fare bene qui perciò è un peccato ...