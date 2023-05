Roma | ordinanza Gualtieri su alcolici

Leggi su italiasera

(Di martedì 16 maggio 2023) Il sindaco diha firmato un’che vieta ai minimarket e altri esercizi alimentari di venderedopo le 22 e di restare chiusi dalle 22 alle 5 del mattino, durante i weekend e due giorni festivi. La misura è stata presa per contrastare la “mala movida” e riguarda quasi la metà dei municipi di, con divieti validi in tutto il territorio per sei di essi. In alcuni municipi, la restrizione è limitata a aree specifiche, come il lungomare di Ostia e alcune piazze. L’resterà in vigore fino al 15 ottobre 2023. Gli esercizi che consentono la consumazione sul posto mediante tavoli al chiuso non sono soggetti al divieto. L'articolo proviene da Italia Sera.