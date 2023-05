Roma Identificati due affreschi di fine ‘600 | sono opera di Ludovico David

(Di martedì 16 maggio 2023)– Due porzioni d’affresco, di cui non si conosceva né l’autore né la provenienza,state identificate come parte di un grande dipinto diprovenienti dal Collegio Clementino. I dipinti erano ben conservati al termine della prima rampa dello scalone monumentale della Caserma “Giacomo Acqua”, sede del Comando della Legione Carabinieri “Lazio” in Piazza del Popolo, raffigurano Adamo ed Eva e il restauro inizierà in questi giorni. «Abbiamo preservato questaper decenni – ha dichiarato il Generale di corpo d’Armata Antonio de Vita, comandante della Legione Carabinieri “Lazio” – e una volta scoperto il suo valore artistico siamo promotori del restauro insieme alla Soprintendenza, che ringrazio per lo studio e il progetto dell’intervento conservativo, e Intesa Sanpaolo che lo ...

«Dobbiamo questa scoperta alla pregevole memoria visiva del nostro architetto Alessandro Mascherucci» spiega Daniela Porro, Soprintendente Speciale

Le porzioni di affresco di cui non si conosceva né l'autore né la provenienza si trovano nella caserma dei Carabinieri di piazza del Popolo a Roma