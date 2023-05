Roma | i ragazzi del Cinema America offrono 3 milioni per comprarlo | il progetto | gli investitori e le opzioni aperte

(Di martedì 16 maggio 2023) Ladella Fondazione del, coloro che nel 2012 hanno salvato dalla demolizione la multisala trasteverina a, hanno offerto 2,5di euro allaUno srl per acquistare l’e farsi carico dei costi di restauro. Un lancio imprenditoriale che è stato possibile grazie al sostegno di numerosi nomi importanti del mondotografico italiano, di cui non si conoscono ancora i nomi perché – riferisce Repubblica – si sta puntando a coinvolgere altri attori e registi. La proposta, che è maggiore rispetto a quanto versò la proprietà nel 2002 per rilevarlo e riconvertirlo, vede un totale di 3di euro di investimento. Mezzo milione è per il recupero di una monosala minore che fa parte sempre del ...

Si terrà il 29 maggio presso il Cinema Caravaggio dila prima edizione del festival cinematografico Borghi sul Set , diretto da Catello Masullo e ... Il Pataffio di Francesco Lagi e Grazie...Si tratta di un ritorno per il coach livornese che aveva già guidato la formazione cremisi- Sarà Gianluca Guidi l'allenatore delle Fiamme per la stagione 2023 - 2024. La società e il ......... come le altre, una vera e propria odissea per permettere al figlio di poter frequentare un liceo qualsiasi dinell'anno scolastico 2023/2024. 'Quattrocon disabilità grave sono stati di ...

Roma, i ragazzi del Cinema America offrono 3 milioni per comprarlo ... Open

Si tratta di un ritorno per il coach livornese che aveva già guidato la formazione cremisi ROMA (ITALPRESS) - Sarà Gianluca Guidi l'allenatore ...Non ero lì in quello scorcio di Roma dove si voleva celebrare l’Italia dei diritti ... si agita mostrando il suo animo nero. Guardo i ragazzi accampati fuori le università, ancora a rivendicare un ...