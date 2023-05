Roma | dubbio Dybala per Leverkusen

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 maggio 2023) Paulodopo la non convocazione contro il Bologna sta continuando a lavorare per cercare di esserci nel ritorno di Europa League contro il Bayer Paulodopo la non convocazione contro il Bologna sta continuando a lavorare per cercare di esserci nel ritorno di Europa League dellacontro il Bayer. Per la convocazione non dovrebbero esserci problemi, ma l’argentino cerca spazio. Da capire in questi due giorni come starà a livello fisico. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.