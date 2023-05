Roma | beccati due ‘bagarini’ | vendevano biglietti per gli Internazionali di Tennis a prezzo maggiorato

(Di martedì 16 maggio 2023)due bagarini che, per le partite deglidi, sovrapfuori al Foro Italico. Anche quest’anno, come di consueto, in occasione del torneo di, che si stanno svolgendo nell’area del Foro Italico a, i Carabinieri della CompagniaTrionfale sono impegnati in un articolato dispositivo di controllo finalizzato a garantire sicurezza ai partecipanti e ai tantissimi spettatori, e a prevenire ed eventualmente reprimere ogni forma di illegalità. Sorpresi due uomini chefuori al Foro Italico Proprio in tale contesto, i militari della StazionePonte Milvio hanno sorpreso due cittadini italiani, di 19 e 43 ...

Proprio in tale contesto, i Carabinieri della StazionePonte Milvio hanno sorpreso due cittadini italiani, di 19 e 43 anni, che, privi di alcun titolo autorizzativo, vendevano biglietti validi ......il registro digitale - scherza il Cardinale - e si poteva "fare sega" a scuola senza essere... Io allora con la Coomunità di Sant'Egidio scoprii le periferie, chenon era solo questo Centro,...Sì, tutti. Dalla Juve, passando per la, continuando con la Fiorentina e finendo con il West Ham. Lo scommettitore ci credeva così tanto che ha ripetuto la giocata per sei volte. In ...

Bagarini agli Internazionali di Tennis 'beccati' dai carabinieri • Terzo ... TerzoBinario.it

Anche quest’anno, in occasione del torneo di tennis “Internazionali d’Italia”, che si stanno svolgendo nell’area del Foro Italico, i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale sono impegnati in un art ...A cinquant'anni dall'esame di maturità, il cardinale Matteo Maria Zuppi torna al "suo" liceo Virgilio, tra il lungotevere e via Giulia. L'occasione è l'incontro organizzato dalla scuola, oltre un'ora ...