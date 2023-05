Roberto Spada ‘sfrattato’ a Ostia | cerca casa | “In affitto senza busta paga”

(Di martedì 16 maggio 2023) Il post ieri su Facebook E’ stata sgomberata laoccupata abusivamente adacon la compagna. A liberare l’appartamento del comune di Roma i carabinieri del Nucleo investigativo del gruppo di. Lasi trova in via Guido Vincon al lido di. Su Facebook ieri sera– salito alla ribalta delle cronache per la testata al giornalista Daniele Piervincenzi – ha messo anche un annuncio: “siinper noi, imminente … Nel decimo municipio … p.s.”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il post ieri su Facebook E' stata sgomberata la casa occupata abusivamente a Ostia dacon la compagna. A liberare l' appartamento del comune di Roma i carabinieri del Nucleo investigativo del gruppo di Ostia. La casa si trova in via Guido Vincon al lido di Ostia. Su ...Stamane, a Ostia, è stato sgomberato l'alloggio popolare occupato abusivamente da, esponente del clan di Ostia, noto per la vicenda dell' aggressione al giornalista Daniele Piervincenzi della Rai durante una intervista per il programma Nemo . L'operazione è stata ...... piena del Misa in centro senza esondazioni IN VIA VINCON Fotogallery - Ostia, sgomberata la casa divittime del sisma Fotogallery - Scavi Pompei, scoperti due nuovi scheletri Le foto ...

In corso lo sgombero della casa di Roberto Spada ad Ostia - Ultima Ora Agenzia ANSA

È stata sgomberata oggi - martedì 16 maggio - la casa ad Ostia del boss Roberto Spada: era stata occupata dal malavitoso per oltre 17 anni.(Adnkronos) – E’ stata sgomberata la casa occupata abusivamente a Ostia da Roberto Spada con la compagna. A liberare l’appartamento del comune di Roma i carabinieri del Nucleo investigativo del gruppo ...