È in corso lo sgombero dell'appartamento di, il noto esponente del clan di Ostia autore della violenta aggressione con la testata nei confronti del giornalista Daniele Piervincenzi. Il boss con la sua compagna occupava ...È in corso lo sgombero dell'appartamento di, esponente del clan di Ostia noto per la vicenda dell'aggressione ad un giornalista della Rai durante un'intervista. L'attività è svolta dai carabinieri del nucleo investigativo del ...Sfrattato nella sua Ostia . È in corso lo sgombero della casa di, esponente dell'omonimo clan, noto soprattutto per l'aggressione a un giornalista Rai, Daniele Piervincenzi, durante un'intervista realizzata per il programma 'Nemo Nessuno escluso' il ...

Roberto Spada, in corso lo sgombero dell'appartamento a Ostia. Lui sui social: «Cercasi casa in affitto» ilmessaggero.it

È in corso lo sgombero dell'appartamento di Roberto Spada, esponente del clan di Ostia noto per la vicenda dell'aggressione ad un giornalista della Rai durante un'intervista. L'attività è svolta dai ...I carabinieri del gruppo di Ostia stanno sgomberando l’appartamento occupato da Roberto Spada ad Ostia a via Guido Vicon. Spada, esponente dell’omonimo clan, noto per la vicenda di una aggressione a ...