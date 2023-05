Roberto Spada cerca casa in affitto a Ostia | l’annuncio su Facebook | ‘Senza busta paga’

(Di martedì 16 maggio 2023) Sapeva dello sgombero e sapeva che lì, in quellache occupava abusivamente da più di 20 anni, non poteva più stare. E così sui social, dove è molto attivo, ha deciso di pubblicare un post. Una sorta di annuncio perre un appartamento innel X Municipio, sicuramente a. A patto, però, che il proprietario dinon richieda lapaga. È quasi ironico, esponente di spicco della criminalità del litorale romano: quando si parla di lui, inevitabilmente, si pensa alla sua testata e a quella violenta aggressione nei confronti del giornalista Daniele Piervincenzi. Ed è proprio a ‘sua’, in quell’appartamento che occupava abusivamente con la moglie, che questa mattina sono i Carabinieri di ...

