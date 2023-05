RIW | G King difende con successo il Titolo in Belgio

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 16 maggio 2023) G, lottatore e rapper messinese, è da tempo uno degli atleti simbolo della federazione siciliana RIW e del wrestling siciliano. Detentore di diverse cinture, sia in RIW che in altre realtà italiane, da tempo il wrestler è protagonisti anche sui ring europei, in particolare in Francia e, da poco, anche in. Seconda difesa titolata inPer la seconda volta, l’atleta messinese ha difeso ilRIW, conquistato lo scorso anno, in terra belga, nella federazione Cobra Wrestling Association; l’avversario stavolta è stato il wrestler belga Maratta, che l’atleta messinese ha sconfitto in poco tempo. Qui sotto, il Match integrale: