(Di martedì 16 maggio 2023) L'indagine realizzata da Cen e Legacoop in collaborazione con Ipsos Negli ultimi 3 anni, quasi 1 italiano su 2 (45%) ha acquistato un prodotto usato e 1 su 3 (36%) un prodotto ricondizionato o rigenerato; per 8su 10 è importante ridurre il packaging. Sono alcuni dei risultati dell’indagine, realizzata da Cen e Legacoop in collaborazione con Ipsos, su un campione rappresentativo di cittadini, presentata oggi in occasione della Conferenza sul. Glisposano, dunque,ma quali sono le modalità preferite? Leasing (63%), noleggio (63%) e sharing (50%) vengono utilizzati soprattutto per auto e moto; l’acquisto dell’usato per abbigliamento e accessori (37%); l’usato rigenerato riguarda prodotti tech (66%); l’acquisto di prodotti nuovi ...

- 'Nonostante cresca la propensione ale riutilizzo degli imballaggi, gli italiani sono preoccupati per la sicurezza di quelli a contatto con gli alimenti. Inoltre, soprattutto tra i soggetti socialmente più fragili, molti ...Eppure, per il 32% delle persone, viviamo in una società poco abituata al, per il 28%, le persone preferiscono avere sempre l'ultimo modello uscito sul mercato. Questi i due principali limiti ...Il nuovo regolamento sugli imballaggi dell'Unione europea attualmente in discussione all'Europarlamento pone seri rischi per la filiera dei prodotti agricoli e non solo. In questi giorni la Coldiretti ...

Riuso e riciclo, gli italiani e l'economia circolare Adnkronos

Da questa riflessione, Thomas Howell-Jones, giovane studente della Birmingham City University, ha sviluppato un’interessante idea di riuso creativo che ha battezzato “Rest”. Il progetto consiste ...Legacoop, Gamberini: su imballaggi cresce propensione italiani al riutilizzo, ma il regolamento UE va modificato ...