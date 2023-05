Ritorno in Rai | salta tutto | doccia gelata | cosa frena la corsa di Massimo Giletti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) Nei giorni delle girandole in Rai, nei giorni caldissimi dell'addio di Fabio Fazio e della nomina dei nuovi vertici di Viale Mazzini, tra conferme e partenze continua a girare il nome di. Già, perché dopo l'improvvisa chiusura di Non è l'Arena, il programma che conduceva su La7, viene per ovvie ragioni dato in uscita dalla rete di Urbano Cairo, con cui la rottura appare insanabile. Sul suo futuro e su quanto accaduto, per ora,non si sbilancia più di tanto. Si pensi a quanto detto a Valerio Staffelli, l'inviato di Striscia la Notizia che lo aveva raggiunto per consegnargli il celeberrimo Tapiro d'oro proprio per la chiusura di Non è l'Arena: "Bisogna chiedere a Cairo il perché mi abbiano mandato via, forse l'ha fatto perché sono juventino", aveva sussurrato malizioso. E insomma, il nome di ...