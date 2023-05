RISULTATI | SIW Just Fight Parte 1 13 05 2023

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 16 maggio 2023) Idella primadi, andata in scena lo scorso Sabato a Cascina (PI) e Martedì sera sul Canale Youtube SIW (e la secondaandrà in scena Giovedì): Non-Title MatchDarko SIW Italian Champion batte Caesar Tag Team Gauntlet Match for #1 Contender SIW WILDBOAR Tag Team TitleGn1 (Cairo & Liam Massett) battono Beer Club (Kevin Caio & Matt Cecil), Ammazza Eroi (Costantino & Jet) e Il Dottore & La Bestia (Doc Miller & Lucifer Brox) e diventano Nuovi #1 Contender Bon Giovanni batte Rafael per Count Out