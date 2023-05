Rinvenuti a Pompei scheletri di due vittime del sisma concomitante all'eruzione vulcanica del 79 d.C.

(Di martedì 16 maggio 2023) Non fu solo l'che seppelli'nel 79 d. C. a causare la morte degli abitanti dell'area ma anche un terremoto: asono statiglidi due ...

Non fu solo l'eruzione vulcanica che seppelli'nel 79 d. C. a causare la morte degli abitanti dell'area ma anche un terremoto concomitante: asono statigli scheletri di due nuove vittime, durante uno scavo nell'Insula dei Casti Amanti. Sono le vittime di un terremoto che ha accompagnato l'eruzione, ritrovate sotto il ...AGI/Vista - Ecco gli scheletri intatti ritrovati nel parco archeologico di. I resti sono statidurante uno scavo nell'Insula dei Casti Amanti.Nuove vittime del Vesuvio nel 79 d. C. emergono dallo scavo nella zona della domus dei Casti Amanti a. Due gli scheletridurante uno scavo nell'insula, ritrovati sotto un muro crollato, tra la fase finale di sedimentazione dei lapilli e prima dell'arrivo delle correnti piroclastiche ...

