Rinnovo Spalletti col Napoli | nuovo incontro con De Laurentiis | il problema non sono i soldi

(Di martedì 16 maggio 2023) Ildi Lucianocon ilè ancora fermo, servirà un altroper i dettagli con Aurelio De. La prima ‘partita’ di andata del match per ildi Lucianosi è conclusa con un leggero vantaggio, ma ora sarà quella di ritorno a decretare il risultato finale. Il chiarimento trae Denon è ancora definitivo, servono altri dettagli da mettere in evidenza, così c’è bisogno di un, quello definitivo. Corriere dello Sport parla di un colloquio che sarà imminente, anche perché la stagione deldeve essere programmata nel migliore dei modi....

Lucianocontinua a gettare ombre sul proprio futuro e chiede alla società di annunciare l'eventualeLucianocontinua a gettare ombre sul proprio futuro al Napoli e chiede alla società di annunciare l'eventuale. "Deve parlare la società. De Laurentiis dica se resto" così l'...'Da capire chi resterà: Piotr Zielinski tratta ildel contratto, in scadenza nel 2024, ma ... Repubblica scrive: 'Il primo obiettivo è allungare la rosa dia centrocampo. De Laurentiis ......poi così liberamente certe pubbliche riflessioni di Luciano, condite da sfumature mica poi irrilevanti. "Li ringrazio per avermi avvisato che avrebbero esercitato la clausola per il"...

L'annuncio del rinnovo di Luciano Spalletti con il Napoli potrebbe arrivare in questa settimana. Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, sarebbe ad un passo dal rinnovo con gli azzurri, il tanto att ...NAPOLI - Sono uomini di mondo (e di calcio e di cinema) e sanno come starsene rinchiusi in un silenzio che alimenta il mistero e lo fa crescere: questa è una storia come tante, appartiene a questo mac ...