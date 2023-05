Rinnovi Napoli | volontà di blindare l’azzurro | le ultime

(Di martedì 16 maggio 2023) Ilsta iniziando a programmare il futuro. La squadra di Luciano Spalletti ha appena vinto lo Scudetto ma la dirigenza non intende lasciare nulla al caso e vuole evitare una nuova rivoluzione estiva. Ci sono tanti calciatori nel mirino di altri top club. Potrebbero arrivare offerte da capogiro ma ilvuoletutta la rosa e provare a migliorarla dove sarà possibile. In estate ilintende continuare ad aumentare il valore della rosa, trattenendo tutti i calciatori migliori e andando ad occupare gli slot vuoti – o che possono svuotarsi – con altri giocatori di grande valore. Elmas(Foto SSC)Rinnovo Elmas: la posizione delIl reparto che può subire maggiori variazioni in casaè il centrocampo. Demme e ...

C'è però chi, del, sta già pensando al futuro: il presidente Aurelio De Laurentiis e i suoi ... Soprattutto per quanto riguarda acquisti, possibili cessioni e. Tra i temi più caldi da ...Anche di quel Milan visto contro ilin Champions . Milan, una corsa per la Champions . ... Poi ci sono stati idei top, e qualche acquisto non proprio azzeccato. Il mercato è una ...Calciomercato- Dopo il rinnovo del brasiliano Juan Jesus che resta un altro anno fino al 2025 con opzione fino al 2027, adesso si discute e si cerca l'annuncio per idi Rrahmani e Di Lorenzo . Si ...

Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica il Napoli starebbe pensando a rinnovare il contratto di quattro giocatori. Quattro giocatori del Napoli potrebbero a breve rinnovare il loro accordo ...Napoli, accordo totale tra Giuntoli e la Juve ma serve l'ok ... verrà riscattato dal Psg e il contratto in scadenza di Rabiot col quale c'è distanza per il rinnovo - e il Manchester United è pronto a ...