“Rimossa la squadra che indaga su Hunter Biden | l’ordine arrivato dal Dipartimento di Giustizia”

(Di martedì 16 maggio 2023) Ad aprile una talpa dell’agenzia delle entrate americana (Internal Revenue Service – Irs) aveva rivelato che l’indagine per frode fiscale suera oggetto di “interferenze politiche” e “favoritismi”, e si era detta pronta a testimoniare davanti al Congresso. E ora il New York Post, tabloid dell’impero Murdoch, scrive che, su ordine deldi, il fisco americano ha rimosso “l’interainvestigativa” dalla sua lunga inchiesta nei confronti del figlio del presidente. E il whistleblower che ha recentemente contattato il Congresso per denunciare un insabbiamento del caso di cui si stava occupando ritiene che si tratti di una mossa “chiaramente ritorsiva”. L’”epurazione”, rilanciata anche da Fox News, sarebbe stata effettuata su ordine deldi ...

... la staccionata che delimita l'Ovale è stata provvisoriamente. Una scelta forte e ... in quanto gli sto col fiato sul collo per la qualificazione olimpica dellaazzurra. Piazza di Siena ...... la staccionata che delimita l'Ovale è stata provvisoriamente. Una scelta forte e ... in quanto gli sto col fiato sul collo per la qualificazione olimpica dellaazzurra. Piazza di Siena ...Una strofa oggi, ma eloquente per cogliere il suo peso nelle vicende quasi centenarie del ... Un'epoca pionieristica segnata dalla vittoria di un clamoroso scudetto da parte della...

“Rimossa la squadra che indaga su Hunter Biden: l’ordine arrivato dal Dipartimento di… Il Fatto Quotidiano

Il fisco Usa (Irs) ha rimosso "l'intera squadra investigativa" dalla sua lunga indagine per frode fiscale nei confronti di Hunter Biden, il figlio del presidente e la 'talpa" che ha recentemente conta ...Il fisco Usa (Irs) ha rimosso "l'intera squadra investigativa" dalla sua lunga indagine per frode fiscale nei confronti di Hunter Biden, il figlio del presidente e la 'talpa" che ha recentemente conta ...