Rimandati a settembre | stangata ripetizioni fino a 2 000 euro

Leggi su europa.today

(Di martedì 16 maggio 2023) Ultime verifiche scritte e interrogazioni prima della fine della scuola, con gli studenti che cercano disperatamente di recuperare qualche brutto voto per scongiurare l’esame di riparazione a. In tensione non solo i ragazzi ma anche le famiglie, visto che il debito peserà (e non poco)...