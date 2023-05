Riconoscete questa bambina? Oggi è una delle cantanti più amate d’Italia

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 16 maggio 2023)simpatica piccolina è cresciuta eè diventata unaartiste più famose e adorate del nostro Paese. Ma chi è? Uno scatto un po’ sgranato risalente forse al periodo in cui non era ancora arrivata l’era del digitale mostra una bimba ancora molto piccola che non si regge in piedi. La foto è a colori e la piccola è sorretta dalla sua splendida mamma. Ma di chi si tratta? Pare che sia unavoci più apprezzate nel Belpaese.nella foto-(Fonte: Instagram)-grantennistoscana.itDi origine toscana, ha coltivato la sua passione per il canto fin dall’infanzia, sostenuta da un padre affettuoso che già a nove anni l’ha inserita nel suo gruppo musicale. Lei l’ha ripagato mostrandogli una grande determinazione. Non ha mai rinunciato ai suoi sogni e da ragazza è stata anche magazziniera e ...