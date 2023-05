Riccione | allagato il Pronto Soccorso dell' ospedale

E' emergenza all'ospedale di, il Pronto Soccorso che si trova al piano terra si èa causa delle forti piogge che stanno martellando la cittadina e tutta la provincia. Coinvolti alcuni reparti, cardiologia, ...Attorno alle dieci di questa mattina due uomini di origine straniera a bordo di un camioncino hanno tentato di transitare nel sottopasso del portocanale dinonostante l'acqua fosse già alta ......è in via del Mare a Misano Adriatico' e 'chi esce dall'autostrada al Casello diè ... dopo aver superato la frazione di Bettolelle, dove in passato avevai campi, arriverà nel giro di ...

Riccione allagata, alcune aree dell'ospedale inagibili e centinaia di richieste di aiuto: salvate due persone TGCOM

È emergenza maltempo a Riccione. La città è in gran parte allagata. Il piano terra del pronto soccorso dell'ospedale è inagibile, diverse strade sono state chiuse ed è stato dato lo stop ai treni. I c ...Non si allenta la morsa del maltempo sull'Italia: Emilia-Romagna, Molise, Campania e Sicilia, l'intero Paese è scosso da fenomeni estremi di… Leggi ...