Resa del M5S all’occupazione Rai Meloni si prende Viale Mazzini

(Di martedì 16 maggio 2023) Si chiude l’era di Carlo Fuortes e inizia quella di Roberto Sergio alla guida della Rai. Il cda di, infatti, ha dato il via libera definitivo al manager con tre voti favorevoli, ossia quello della presidente Marinella Soldi e dei consiglieri vicini al centrodestra Simona Agnes e Igor De Biasio. Contraria Francesca Bria, ritenuta vicina al Pd, mentre si sono astenuti Alessandro Di Majo, vicino ai Cinque Stelle, e Riccardo Laganà che figura tra i dipendenti Rai. A risultare decisiva è stata così la preferenza accordata dal presidente del servizio pubblico a Sergio visto che i due astenuti vengono formalmente conteggiati tra i ‘no’ e in caso di parità il voto del vertice divale doppio. Se sull’esito del voto non c’erano grandi dubbi, a fare rumore è l’astensione del Movimento 5 Stelle che ...

