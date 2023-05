Report Egualia Pianeta generici | stagnazione fa rima con “sparizione”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) (Adnkronos) - I dati dei rapporti annuali sul mercato italiano deie dei biosimilari. L'allarme della filiera europea su rischio irreversibile di carenze. Roma, 16 maggio 2023 – Ancora un anno sospeso trae depressione per il mercato italiano dei-equivalenti che nel 2022, al bancone della farmacia, hanno assorbito il 22% del totale del mercato a confezioni e appena il 14,81% del mercato a valori, con una crescita in valore assoluto del numero delle confezioni vendute (1,8mld contro 1,7 del 2021), ma una flessione in termini di incidenza percentuale (- 0,6%) causato dalla crescita maggiore del segmento branded. Mentre i cittadini hanno speso ancora una volta poco più di un miliardo di euro di tasca propria per ritirare il brand off patent - più costoso - invece che il generico-equivalente, interamente ...