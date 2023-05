BRUXELLES - Quattrosono pronte alla controffensiva sulla revisione della direttiva Ue sulla qualità dell'aria . Con una posizione comune, Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia - Romagna, insieme alle ...Allerta meteo in Italia, gialla per la maggior parte delleRestano anche per domani, 17 maggio, le allerte gialle proclamate per le altree nelle zone non specificate di ...Allerta della Protezione civile in gran parte delle. Sorvegliati speciali la Romagna, il Bolognese, la pianura modenese, la collina e la montagna dell'Emilia centrale Come previsto da alcune ore, anche il fiume Montone è esondato a ...

Regioni italiane all'attacco della direttiva Ue sulla qualità dell'aria - Altre notizie Agenzia ANSA

Le ultime previsioni meteo evidenziano la presenza di un vortice mediterraneo pronto a portare una nuova fase di maltempo su gran parte d'Italia. QuandoRinnovati gli organismi regionali dell’associazione italiana di Comunicazione Pubblica ed Istituzionale (www.compubblica.it), storica associazione che rappresenta in Italia i professionisti ...