Regione Lombardia premia il 94enne che ha salvato la vicina di casa da un tentativo di stupro a Milano

Forza Italia si rinnova inOltre a Simona Tironi sono stati nominati Giuseppe Taldone, Antonello Galiani e Franco Nodari vice Commissari regionali. Quindi Serafino Generoso, Responsabile ...... Marche , Sicilia e Campania , e gialla per 10, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio,, ... In Veneto tempo instabile su tutta laTempo instabile su tutto il Veneto con piogge e ...... tra cui 13 comuni capoluogo, di cui un capoluogo di(Ancona) e 12 capoluoghi di provincia (... indove, oltre al bis di Sondrio, si passa dai 16 ai 18 sindaci, e nel Lazio, con ...

La protesta degli studenti contro il caro affitti approda davanti a Regione Lombardia Fanpage.it

Oggi, per ringraziarlo di questo gesto eroico, il presidente della Regione, Attilio Fontana, gli ha consegnato una piccola scultura che rappresenta la 'Rosa camuna', come massima onorificenza della ...I laboratori nei quartieri per favorire la partecipazione anche di ragazzi che abitano le periferie Cremona, 16 maggio 2023 – Ha preso avvio ieri, lunedì 15 maggio, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, in ...