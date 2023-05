Reggina-Ascoli | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 16 maggio 2023) Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Per entrambe sarà una chiusura amara di stagione visto l’obiettivo dei playoff sfumato.si giocherà venerdì 19 maggio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Granillo.: LE(4-3-3): Contini, Loiacono, Crisetig, Gagliolo, Terranova, Fabbian, Canotto, Hernani, Di Chiara, Strelec, Pierozzi. All. Inzaghi(4-3-3): Leali, Adjapong, Botteghin, Simic, Giordano, Proia, Buchel, Caligara, Mendes, Forte, Dionisi. All. BredaIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn venerdì 19 maggio 2023 alle ore 20.30 L'articolo proviene da PeriodicoDaily ...

Le solite due assenze anche contro l'con Cionek che sconta il suo terzo turno di squalifica e Menez che invece è al secondo. Poi l'infortunio di Cicerelli che da tempo ormai non si vede più tra i convocati, mentre si attendono ...Le inseguitrici non mancano nemmeno ai rosa, con Pisa,e Como che proveranno a mettere i bastoni tra le ruote a Brunori e compagni. Rispettivamente, le prime tre squadre hanno ...Per centrare la extra - season potrebbe bastare anche un punto in base ai risultati di Pisa,. A proposito di playout, il Cosenza fa 1 - 1 aded è quasi certo di andare alla ...

Reggina-Ascoli, che partenza dalla prevendita: i prezzi speciali funzionano. Il primo aggiornamento StrettoWeb

Si torna subito in campo: domani la Reggina A meno tre dal termine l’Ascoli ha dimostrato di saper rispondere con forza alle dirette concorrenti per la salvezza. Le vittorie di Cosenza e Reggiana sono ...Ascoli-Reggina: Inzaghi vincente 6 volte su 7 con i bianconeri, Breda ha iniziato ad allenare con gli amaranto - picenotime.it - IT ...