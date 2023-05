Recensione MOUNTAIN Makalu Max | un upgrade senza cavo

(Di martedì 16 maggio 2023) In questaandremo a conoscere il mouse da gaming wireless modulareMax di. Scopriamo il nuovo device Al giorno d’oggi, avere una periferica più o meno performante può fare la differenza fra la vittoria e la sconfitta. Il livello dei videogiochi si è notevolmente alzato nel corso degli anni e avere reattività e precisione è essenziale, soprattutto se si tratta di sparatutto, sia in prima che terza persona. Fondamentali in questo senso sono i mouse, dei piccoli device indispensabili per avere la meglio sui vari avversari che affronteremo durante le nostre partite.questo lo sa bene e ha da poco annunciato l’arrivo sul mercato delMax che noi di tuttotek.it abbiamo avuto il piacere di testare in anteprima per questa. Questo mouse da ...

Abbiamo provato il nuovo mouse gaming di Mountain, una giovane azienda tedesca che punta a specializzarsi nelle periferiche per il gioco concentrandosi soprattutto sulla personalizzazione e le prestaz ...