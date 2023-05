Raw 15 05 2023 Il futuro che avanza

(Di martedì 16 maggio 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Greensboro Coliseum di Greensboro, North Carolina. Lo show inizia con gli Undisputed WWE Tag Team Champions Sami Zayn e Kevin Owens che raggiungono il ring. Parlano del match che gli vedrà impegnati contro Solo Sikoa e Roman Reigns a Night of Champions. Sami dice che per loro Roman Reigns sta diventando un vero problema, un ossessione, per le tante occasioni che gli sono state concesse nel tempo, quindi dice che se anche vuole i loro titoli non gli avrà mai. Poi però vengono interrotti dai The Judgment Day, dopo un primo tentativo di rissa Finn Balor riporta la pace seppur per poco. Alla fine uno scambio di colpi tra di loro, ma Sami mette i The Judgment Day in fuga brandendo una sedia tra le mani. Shinsuke Nakamura vs. The Miz (2 / 5) L’opener della puntata, Shinsuke Nakamura ha affrontato The Miz ...

La scorsa settimana, Google ha ospitato la sua conferenza annuale per sviluppatori, Google I/O. Come ogni anno, questa è stata l'occasione per l'azienda di presentare le prossime novità sui ......Fury ha pubblicato un nuovo filmato di Kingdom Eighties , il nuovo capitolo della serie ... PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintedo Switc h nel(data precisa ancora ...... May 15,/PRNewswire/ - Dante Genomics, a global leader in genomics and precision medicine, ... FASTQ is thedata file that comes from the sequencer. The transformation to VCF is difficult and ...

RAW Report 15-05-2023 - WWE The Shield Of Wrestling

Dopo aver visto l'ultima puntata dello show rosso, emergono i nuovi piani per il proseguo di diverse storyline della WWE per la prossima settimana ...Lunedì prossimo andrà in onda l’ultima puntata di Raw prima di Night Of Champions e in vista dell’episodio la WWE ha annunciato diversi importanti match e segmenti. Cody Rhodes e Brock Lesnar saranno ...