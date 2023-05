Rapinano donna a Napoli | borseggiatori bloccati dalla polizia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI Falchi della Squadra Mobile in servizio a Corso Umberto I li avevano notati mentre, dopo aver pedinato una, la strattonavano per poi derubarla del telefono, prima di darsi alla fuga in direzione di piazza Garibaldi. I poliziotti, dopo un breve inseguimento, li hanno raggiunti etrovandoli in possesso del telefono che è stato restituito alla vittima. R.O.e M.K di 39 e 57 anni, entrambi algerini con precedenti die irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati per rapina aggravata nonché denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. A Piscinola, invece, la scorsa notte gli agenti del commissariato Scampia, nel transitare in via Teano, hanno notato due persone aggirarsi con fare sospetto ed una di esse, alla loro vista, ha tentato di eludere il ...