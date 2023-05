Rapina in farmacia a San Giorgio a Cremano

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoai danni di unaa San(Napoli): ieri sera intorno alle 20 i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Gianturco dove, poco prima, due persone con casco integrale e armati di pistola, entrati in una, si sono impossessati dell’incasso per poi fuggire. I Carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti intorno alle 20,30 di ieri sera in via Marra 200 per unaconsumata in una. Poco prima due individui con volto coperto e armati di pistola si erano impossessati dell'incasso per poi fuggire. Indagini in corso da parte dei Carabinieri che ...... in via Marra, alle 20.15, allertati dal 112 per un colpo consumato in una. Poco prima due ... sempre con con volto coperto e armati di pistola, avevano tentato unaall'interno di un ...I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti intorno alle 20,30 di ieri sera in via Marra 200 per unaconsumata in una. Poco prima due individui con volto coperto e armati di pistola si erano impossessati dell'incasso per poi fuggire. Indagini in corso da parte dei Carabinieri che ...

Rapina in farmacia nel Napoletano, entrano con le pistole e fuggono col bottino Fanpage.it

Ancora paura nella serata di ieri, lunedì 15 maggio, a Napoli: malviventi avrebbero messo a segno una rapina in una farmacia in via Gianturco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno ...(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI), 16 MAG - Rapina ai danni di una farmacia a San Giorgio a Cremano (Napoli): ieri sera intorno alle 20 i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti in ...