Raniero Monaco di Lapio | le foto più sexy e belle

(Di martedì 16 maggio 2023)diè nato a Londra il 25 gennaio 1983, sotto il segno dell’Aquario ed è discendente di una famiglia aristocratica partenopea. Si è fatto conoscere con la sua partecipazione al Grande Fratello 7, nel 2007, e poi ha intrapreso la sua carriera di attore, che prosegue ancora oggi. Lo abbiamo visto ne I Medici, in Un posto al sole, Il Patriarca, ma anche in serie Netflix e film come L’ombra del lupo e Smetto quando voglio. Con il suo metro e 87 di altezza, gli occhi azzurri che tolgono il fiato, il portamento elegante e il fascino di una persona libera e colta, ha conquistato il pubblico femminile (e non solo!).ama la moto, il mare, gli animali – tra i suoi amici a quattro zampe c’è Elvis, un adorabile maiale pezzato. La photogallery che segue, con ledi ...